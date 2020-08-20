В США учёные обучили смартфоны определять степень опьянения по походке

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Группа американских учёных считает, что смартфоны можно использовать для контроля состояния выпившего владельца. В ходе эксперимента специалисты использовали акселерометры, которые есть в каждом смартфоне для определения степени опьянения.

Под контролем учёных 22 добровольца выпили такое количество алкоголя, которое создало концентрацию алкоголя в дыхании в 0,2%, что превышает допустимую норму для вождения автомобиля в США. После этого нетрезвым участникам эксперимента к нижней части спины прикрепили по смартфону. Люди должны были каждый час на протяжении семи часов дуть в алкотестер, а также проходить по прямой и разворачиваться. Гаджеты в 90% правильно отслеживали изменение в походке человека, сообщает «Царьград».

Специалисты намерены продолжить работу и добиться, чтобы смартфоны могли определять изменение в походке, когда устройство находится в любом положении, например в руке человека. Если этот этап экспериментов завершится успешно, тогда гаджеты можно будет использовать для контроля над состоянием опьянения. Учёные отмечают, что около 50% людей не осознают того, что перебрали с алкоголем. Поэтому они садятся за руль.

Один из авторов эксперимента Брайан Суффолетто по вине пьяного водителя потерял друга. После этого последние десять лет своей жизни он посвятил исследованиям, которые помогают предотвратить травмы и смерти, вызванные алкогольным опьянением.

NEWS.ru писал, что нейробиологи установили, что даже малая доза алкоголя приводит к потере воли.