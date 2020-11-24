В США обнаружили возможный ранний симптом COVID-19

https://static.news.ru/photo/ec22ac6a-2e5f-11eb-b91b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Металлический привкус во рту может быть ранним симптомом COVID-19. К такому выводу пришли учёные из Национального института здоровья США.

Исследователи обратили внимание, что при респираторных инфекциях у ряда пациентов притупляется или меняется восприятие вкуса. Это происходит из-за заложенности носа или же поражения обонятельного эпителия, пишет издание argumenti.ru.

В частности, учёные описали случай, когда у 59-летней женщины, заболевшей COVID-19 пропало перед госпитализацией обоняние. Кроме того, она пожаловалась, что примерно за неделю до госпитализации продукты, которые ранее нравились пациентке, начали казаться ей «металлическими» или безвкусными.

Ранее группа врачей из США пришли к выводу, что горячка и другие формы делирия у пожилых пациентов могут быть связаны с более тяжёлым течением COVID-19 и повышенным риском смерти.

В ходе исследования специалисты изучили данные о 817 пожилых пациентах с коронавирусом, которые поступили в больницы после 13 марта 2020 года. Средний возраст людей — 77,7 года. Как выяснилось, у 226 (28%) пациентов наблюдался делирий при обращении в клинику, 213 из них впоследствии подверглись госпитализации. При этом горячка заняла шестое место по частоте возникновения при COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что человек может заразиться коронавирусом в период между введением первой и второй доз вакцины. Это объясняется тем, что иммунитет начинает формироваться после первой инъекции, но окончательно вырабатывается только через три недели после введения второй дозы — то есть на 21-й день после первой прививки.