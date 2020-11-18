Гинцбург: заражение COVID-19 возможно между введением двух доз вакцины

https://static.news.ru/photo/99a236e6-29ae-11eb-8d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек может заболеть коронавирусом в период между введением первой и второй доз вакцины, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Так он прокомментировал заражение томских врачей после вакцинации.

По его словам, иммунитет начинает формироваться после первой инъекции, но окончательно устойчивый иммунитет вырабатывается только примерно через три недели после введения второй дозы, то есть на 21-й день после первой.

В период между уколами возможно заражение, при этом сама вакцина «Спутник V» источником инфекции ни в коем случае быть не может, поскольку не содержит самого коронавируса, — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Пять из 42 медицинских работников в Томской области, которые были привиты от коронавируса, получили положительные результаты тестов на COVID-19. У троих из них отсутствуют клинические симптомы заболевания или оно протекает в лёгкой форме, у двоих — среднетяжёлое течение. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Как писал NEWS.ru, ранее Гинцбург рассказал, что новая мутация коронавируса не повлияет на эффективность вакцины. По его словам, мутаций в S-белке было много, но ни одна из них не закрепилась, кроме исходной.