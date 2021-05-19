В США нашли неизвестное вещество на месте ядерного взрыва

Неизвестный прежде квазикристалл обнаружен группой исследователей из США и Италии на месте взрыва первого ядерного устройства «Тринити» в Аламогордо. Он образовался там при взрыве в 1945 году, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Специалисты надеются, что находка поможет лучше понять, к каким последствиям приводят ядерные взрывы.
Ранее стало известно, что Россия опубликовала кадры, демонстрирующие самый большой ядерный взрыв в мире. 40-минутный видеоролик рассекретил Росатом в честь 75-летия российской ядерной промышленности. Самая мощная из испытанных ядерных бомб называлась РДС-220, или просто «Царь-бомба». Она была в 3,333 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.