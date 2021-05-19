В США нашли неизвестное вещество на месте ядерного взрыва

https://static.news.ru/photo/5c3f3112-b91b-11eb-a8fe-96000091f725_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неизвестный прежде квазикристалл обнаружен группой исследователей из США и Италии на месте взрыва первого ядерного устройства «Тринити» в Аламогордо. Он образовался там при взрыве в 1945 году, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Издание отмечает , что квазикристалл оказался соединением состава Si61Cu30Ca7Fe2 и по структуре является икосаэдром. Его обнаружили в образце красного тринитита — стекла, сплавленного из песка и меди из линий электропередач, которое использовалось для испытания.

Специалисты надеются, что находка поможет лучше понять, к каким последствиям приводят ядерные взрывы.

Ранее стало известно, что Россия опубликовала кадры, демонстрирующие самый большой ядерный взрыв в мире. 40-минутный видеоролик рассекретил Росатом в честь 75-летия российской ядерной промышленности. Самая мощная из испытанных ядерных бомб называлась РДС-220, или просто «Царь-бомба». Она была в 3,333 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.