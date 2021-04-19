В Швеции придумали костюм для людей, перенёсших инсульт

https://static.news.ru/photo/07454e4a-a10a-11eb-934e-96000091f725_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Шведский инженер Фредерик Лундквист создал специальный костюм Exopulse Mollii Suit, существенно улучшающий подвижность людей, которые перенесли инсульт или страдают болезнью Паркинсона.

За счёт низкочастотной электростимуляции разработка снимает хроническую боль и расслабляет спастические и напряжённые мышцы. Она имеет 58 встроенных электродов, которые настраиваются в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя. При ношении костюма у пациента улучшается кровообращение и восстанавливается нарушенный баланс между парами мышц.

Так, если напряжён бицепс, костюм стимулирует трицепс, тем самым заставляя бицепс расслабляться. Благодаря этому активируются мышцы, чтобы вернуть контроль и избежать атрофии, а также улучшить местное кровообращение, передают «Новые известия».

Ранее сообщалось, что токсичные белки, связанные с болезнью Паркинсона, могут формироваться в кишечнике, а затем проникать в мозг, установили калифорнийские учёные. Их исследование подтвердило гипотезу о том, что корни болезни нужно искать в кишечнике.