В России разработали новый метод обнаружения COVID-19

https://static.news.ru/photo/fa86db0a-9f3a-11ea-9904-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Следы коронавирусной инфекции нового типа можно быстро и безошибочно находить в образцах мокроты и других выделений при помощи масс-спектометров. Об этом 26 мая сообщила группа российских учёных, работа которых появилась в открытом доступе.

Как отметили специалисты, при исследовании была использована система масс-спектометров, направленная на обнаружение максимального количества белков. При этом сфокусированные установки, которые были направлены исключительно на COVID-19, становились ещё более чувствительными.

При разложении оболочки SARS-CoV-2 образуется уникальный набор белков, опираясь на который учёные и находят следы вируса в мазках. По словам физиков, с помощью масс-спектрометра следы этих молекул можно найти практически мгновенно, сообщается в работе, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Как ранее писал NEWS.ru, исследователи из Университетского колледжа Лондона в Великобритании исследовали более шести тысяч мутаций COVID-19, чтобы выяснить, становится ли вирус опаснее и приводит ли он чаще к гибели.

В ходе исследования были изучены геномы вируса, выделенные у 15 тысяч пациентов, однако не нашли прямой связи мутаций со смертностью и скоростью распространения.