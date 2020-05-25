В России разработали новый метод обнаружения COVID-19

Следы коронавирусной инфекции нового типа можно быстро и безошибочно находить в образцах мокроты и других выделений при помощи масс-спектометров. Об этом 26 мая сообщила группа российских учёных, работа которых появилась в открытом доступе.
Как отметили специалисты, при исследовании была использована система масс-спектометров, направленная на обнаружение максимального количества белков. При этом сфокусированные установки, которые были направлены исключительно на COVID-19, становились ещё более чувствительными.
При разложении оболочки SARS-CoV-2 образуется уникальный набор белков, опираясь на который учёные и находят следы вируса в мазках. По словам физиков, с помощью масс-спектрометра следы этих молекул можно найти практически мгновенно,
Как ранее писал NEWS.ru, исследователи из Университетского колледжа Лондона в Великобритании исследовали более шести тысяч мутаций COVID-19, чтобы выяснить, становится ли вирус опаснее и приводит ли он чаще к гибели.
В ходе исследования были изучены геномы вируса, выделенные у 15 тысяч пациентов, однако не нашли прямой связи мутаций со смертностью и скоростью распространения.
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