Учёные выяснили, что коронавирус не становится опаснее после мутаций

Исследователи из Университетского колледжа Лондона в Великобритании исследовали более шести тысяч мутаций COVID-19, чтобы выяснить, становится ли вирус опаснее и приводит ли он чаще к гибели.
В ходе исследования были изучены геномы вируса, выделенные у 15 тысяч пациентов, однако не нашли прямой связи мутаций со смертностью и скоростью распространения.
Были найдены 6822 мутации. Из них более 273 возникали неоднократно. 31 мутация появилась 10 раз.
В результате учёные пришли к выводу, что большая часть мутаций были нейтральными, а некоторые даже оказались «вредными» для вируса, информирует «
Как ранее писал NEWS.ru, шведские исследователи из Академического госпиталя Уппсальского университета обнаружили способ, который поможет облегчить тяжёлую форму коронавирусной инфекции и сохранить лёгкие пациентов.
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