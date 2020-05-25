Учёные выяснили, что коронавирус не становится опаснее после мутаций

https://static.news.ru/photo/11f0485c-9f2d-11ea-b66a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila/www.imago-images.de/Global Look Press

Исследователи из Университетского колледжа Лондона в Великобритании исследовали более шести тысяч мутаций COVID-19, чтобы выяснить, становится ли вирус опаснее и приводит ли он чаще к гибели.

В ходе исследования были изучены геномы вируса, выделенные у 15 тысяч пациентов, однако не нашли прямой связи мутаций со смертностью и скоростью распространения.

Были найдены 6822 мутации. Из них более 273 возникали неоднократно. 31 мутация появилась 10 раз.

В результате учёные пришли к выводу, что большая часть мутаций были нейтральными, а некоторые даже оказались «вредными» для вируса, информирует « Царьград ».

Как ранее писал NEWS.ru, шведские исследователи из Академического госпиталя Уппсальского университета обнаружили способ, который поможет облегчить тяжёлую форму коронавирусной инфекции и сохранить лёгкие пациентов.