Врач рассказал, как оценить продолжительность жизни по объему бедер

Врач общей практики Амир Хан заявил в интервью Daily Mirror, что вероятную продолжительность жизни можно определить по объему бедер. Специалист сослался на масштабное исследование, продолжавшееся десять лет.
Согласно результатам исследования, у людей с небольшим объемом бедер риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти был выше. Хан отметил, что подобные результаты связаны с мышечной массой, которая помогает контролировать уровень сахара в крови, укреплять кости и поддерживать работу сердца.
Один из самых надежных предикторов здорового старения — не то, сколько веса вы потеряли, а то, сколько мышц сумели сохранить до старости, — резюмировал врач.
Ранее кандидат медицинских наук Андрей Изюмов заявил, что кроссворды не являются эффективным способом тренировки мозга в пожилом возрасте. По словам специалиста, для формирования нейронных связей необходимо получать новые знания.
Также невролог Валерий Новоселов заявил, что аэробные упражнения и здоровое питание помогают снизить риск когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера. Он также порекомендовал регулярно тренировать мозг и поддерживать активное общение с окружающими.