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18 июня 2026 в 10:44

Врач рассказал, как оценить продолжительность жизни по объему бедер

Врач Хан: Объем бедер может указывать на продолжительность жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Врач общей практики Амир Хан заявил в интервью Daily Mirror, что вероятную продолжительность жизни можно определить по объему бедер. Специалист сослался на масштабное исследование, продолжавшееся десять лет.

Согласно результатам исследования, у людей с небольшим объемом бедер риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти был выше. Хан отметил, что подобные результаты связаны с мышечной массой, которая помогает контролировать уровень сахара в крови, укреплять кости и поддерживать работу сердца.

Один из самых надежных предикторов здорового старения — не то, сколько веса вы потеряли, а то, сколько мышц сумели сохранить до старости, — резюмировал врач.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Изюмов заявил, что кроссворды не являются эффективным способом тренировки мозга в пожилом возрасте. По словам специалиста, для формирования нейронных связей необходимо получать новые знания.

Также невролог Валерий Новоселов заявил, что аэробные упражнения и здоровое питание помогают снизить риск когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера. Он также порекомендовал регулярно тренировать мозг и поддерживать активное общение с окружающими.

Здоровье
мышцы
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