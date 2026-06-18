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18 июня 2026 в 10:10

Пожилым людям объяснили, какое хобби точно не поможет при тренировке мозга

Врач Изюмов: кроссворды точно не помогут при тренировке мозга в пожилом возрасте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кроссворды не являются эффективным способом тренировки мозга в пожилом возрасте, заявил NEWS.ru заведующий отделением амбулаторной гериатрии РГНКЦ Пироговского университета, врач-гериатр, терапевт кандидат медицинских наук Андрей Изюмов. По его словам, для формирования нейронных связей необходимо получать новые знания.

В настоящее время существует множество вариантов когнитивного тренинга, упражнений и задач. Но все их объединяет одна идея: новые знания и навыки формируют нейронные связи. Чем их больше, тем лучше. Однако выполнение одного и того же действия не имеет такого эффекта. Например, кроссворды — самая частая ошибка. Если вы всю жизнь их разгадываете, то ваш мозг стал в этом настоящим экспертом, и для него такая задача — уже не тренировка, а привычная работа. Эффект будет минимальный, — предупредил Изюмов.

Он подчеркнул, что новое хобби, максимально отличающееся от привычного образа жизни, приносит еще больше пользы. По словам врача, если человек 20 лет работал инженером, ему стоит попробовать рисование, лепку, игру на гитаре или изучение иностранного языка. Если же раньше он занимался гуманитарными науками, отметил специалист, стоит освоить технические навыки.

Даже новое исполнение привычных дел может дать эффект. Идите в магазин незнакомой дорогой. Переставьте вилки и ложки в другой ящик на кухне. Попробуйте чистить зубы левой рукой, если вы правша. Если увлекаетесь садоводством — посадите что-то новое. Любите готовить — освойте еще один рецепт. Даже самые маленькие изменения заставляют мозг формировать новые нейронные связи, — заключил Изюмов.

Ранее невролог Валерий Новоселов заявил, что аэробные упражнения и здоровое питание помогают снизить риск когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера. Он также порекомендовал регулярно тренировать мозг и поддерживать активное общение с окружающими.

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