В России начнутся испытания нового препарата от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами центра, должно быть получено в ближайшее время. По его словам, Минздрав проанализировал данные испытаний на животных, которые показали высокую эффективность.

Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан​​​. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение, — поделился Гинцбург.

Препарат на основе моноклональных антител — это аналог лекарства, которым лечили бывшего президента США Дональда Трампа. В ходе испытаний на животных в ноябре была доказана эффективность препарата против коронавируса на 100%. При этом разработка также эффективна против штамма «омикрон».

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят штамм «омикрон». По словам врача, астма вызывает приступы удушья из-за отёка бронхов. Данное состояние увеличивает напряжение на респираторную систему во время болезни коронавирусом, отметил эксперт.