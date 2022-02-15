В России начнутся испытания нового препарата от коронавируса
Гинцбург заявил, что Минздрав даст разрешение на испытания нового лекарства от COVID
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:30, 16 февраля 2022
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами центра, должно быть получено в ближайшее время. По его словам, Минздрав проанализировал данные испытаний на животных, которые показали высокую эффективность.
Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение, — поделился Гинцбург.
Препарат на основе моноклональных антител — это аналог лекарства, которым лечили бывшего президента США Дональда Трампа. В ходе испытаний на животных в ноябре была доказана эффективность препарата против коронавируса на 100%. При этом разработка также эффективна против штамма «омикрон».
Ранее врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят штамм «омикрон». По словам врача, астма вызывает приступы удушья из-за отёка бронхов. Данное состояние увеличивает напряжение на респираторную систему во время болезни коронавирусом, отметил эксперт.