В Росатоме смоделировали развитие пандемии

https://static.news.ru/photo/e1e4296c-a1e8-11ea-b072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Учёным Снежинского ядерного центра (ВНИИТФ) удалось смоделировать развитие пандемии по всему миру. Они повысили точность предыдущих прогнозов.

В мире для прогнозов распространения вирусных заболеваний чаще всего используют математическую модель SEIRD. Однако учёным ядерного центра в Снежинске она показалась недостаточно точной в случае именно коронавируса. Они разработали свою модель. Добавили в неё больше параметров для анализа, тем самым значительно повысив точность прогнозов, — цитирует сообщение ТАСС.

Прогноз экспертов складывается из двух переменных — скорость заражения и скорость выздоровления.

Модель ВНИИТФ показала неплохие прогностические качества — так, с высокой точностью предсказано развитие эпидемии в Нью-Йорке, — подчеркнули в издании.

Как информировал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что смертность от коронавирусной инфекции в регионе ожидается в мае выше показателей апреля текущего года.