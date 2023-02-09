В Новой Зеландии нашли останки древнего пингвина-толстяка В Новой Зеландии нашли останки 154-килограммового пингвина

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Ученые из Гринвича (США) обнаружили на пляже в Новой Зеландии окаменелые останки крупнейшего пингвина, когда-либо жившего на планете. Он весил 154 килограмма и жил 50 миллионов лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Paleontology.

По оценке ученых, птица вида Kumimanu fordycein могла гораздо лучше нырять и дольше поддерживать температуру тела в экстремальные холода.

Ранее аргентинские ученые нашли новый вид динозавра, жившего около 70 млн лет назад. Он достигал всего двух-трех метров в длину, при этом ранее известные представители анкилозавров имели размер около четырех-пяти метров.

В июне прошлого года ученые обнаружили на острове Уайт в Великобритании окаменелые останки вида спинозавров, который был ранее неизвестен науке. Он оказался длиннее и крупнее всех хищных ящеров времен мезозоя. Этих динозавров отличали длинные ноги и своеобразный «парус» на спине.