В МГУ оценили шансы учёных США клонировать мамонта

Специалисты МГУ имени Ломоносова усомнились в способности американских биотехников клонировать и вырастить мамонта. Как рассказали изданию Lenta.ru магистранты биологического факультета Мария Базаревич и Анастасия Павлова, осуществить проект станет возможно не раньше чем через десять лет. При этом чем солиднее будет объём финансирования, тем выше будут шансы на успех.

Ранее об амбициозном проекте заявили биотех-компания Colossal Biosciences и профессор генетики в Гарвардской медицинской школе Джордж Чёрч. Для его реализации они планируют в геном слона встроить отдельные гены мамонта, которые отвечали бы за определённые характеристики и давали бы животному адаптивные возможности выжить в арктических условиях. Также в их планы входит развитие искусственной матки для эмбриона мамонта. Первую особь американцы собираются вывести за четыре — шесть лет.

По мнению российских учёных, американцы столкнутся с определёнными трудностями, поскольку все имеющиеся в распоряжении образцы ДНК мамонта слишком разрушены для клонирования.

Туши мамонтов покоились в вечной мерзлоте и хорошо сохранились, но всё равно ДНК слишком разрушена, чтобы использовать её для классического клонирования, — сообщили они.

Павлова и Базаревич также отметили, что технически редактировать геном млекопитающих можно, однако нужно понимать, что между отредактированным геномом и родившимся живым организмом — «огромная дистанция, на пути которой есть множество ещё не решённых проблем».

Пока что Чёрч и его группа действуют словно в тёмной комнате и не знают точных последствий своего эксперимента, — заключили магистранты.

Ранее сообщалось, что в Якутске откроется Международный научный центр палеогенетики. Проект был подготовлен учёными СВФУ и получил поддержку правительства Якутии. В центре будут проводиться работы по клонированию мамонта и изучению генетической истории народов северо-востока Евразии. Чтобы реализовать проект, вузу нужно 400 млн рублей.