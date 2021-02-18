В Калининграде начнут тестировать вакцину «Спутник лайт» 22 февраля

https://static.news.ru/photo/bd4baad0-71f4-11eb-8a15-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

С 22 февраля испытания новой однофазовой вакцины от коронавируса «Спутник лайт» начнутся в Калининградской области. Тестирование будет проходить в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, о старте клинических испытаний вакцины «Спутник лайт» на добровольцах в Москве сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнял, что в Москве исследования будут проводиться на базе 10 поликлиник, записаться для участия в исследованиях смогут все желающие старше 18 лет.

Он напомнил, что после прививки иммунитет к коронавирусу начнёт формироваться через неделю после укола, а полная защита организма от коронавируса установится на четвёртую неделю после вакцинации.

Накануне переход к третьей фазе клинических исследований препарата одобрил Минздрав РФ.