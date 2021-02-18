16+

Рубрики

Медиа

Архив

Наука

В Калининграде начнут тестировать вакцину «Спутник лайт» 22 февраля

17:17, 18 февраля 2021
Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

С 22 февраля испытания новой однофазовой вакцины от коронавируса «Спутник лайт» начнутся в Калининградской области. Тестирование будет проходить в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, о старте клинических испытаний вакцины «Спутник лайт» на добровольцах в Москве сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнял, что в Москве исследования будут проводиться на базе 10 поликлиник, записаться для участия в исследованиях смогут все желающие старше 18 лет.

Он напомнил, что после прививки иммунитет к коронавирусу начнёт формироваться через неделю после укола, а полная защита организма от коронавируса установится на четвёртую неделю после вакцинации.

Накануне переход к третьей фазе клинических исследований препарата одобрил Минздрав РФ.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео