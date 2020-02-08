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Исследователи из Гонконга разработали генератор, который способен из одной капли воды выработать энергию, достаточную для ста светодиодных лампочек.

Исследователи представили новую версию трибоэлектрического капельного генератора, который получает энергию от трения падающих капель о поверхность. Они заменили обычную поверхность на тефлон, способный накапливать генерируемые поверхностные заряды, а также создали оригинальную конструкцию.

Согласно данным учёных, капля воды, объёмом 100 микролитров, падая с высоты 15 см, образует напряжение больше 140 Вольт, что позволяет включить сотню небольших светодиодных ламп, передаёт Naked-Science.

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