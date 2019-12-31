https://static.news.ru/photo/852c1986-2b9c-11ea-847f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минобороны России сообщило о поставке первой партии солнечных батарей в инженерные войска. Их мощность составляет от 30 до 100 ватт.

В инженерных войсках Вооруженных сил РФ принят на снабжение портативный индивидуальный источник электроэнергии. Эта система представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи, — цитирует ведомство ТАСС.

Отмечается, что главная особенность новых устройств в конструкции их фотоэлектрических преобразователей. Их КПД превышает 20%.

В мае 2019 года NEWS.ru сообщал, что на вооружение российских подразделений поступили БМП-3.