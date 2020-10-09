Учёный раскрыл различия в мутациях коронавируса и вируса гриппа

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Коронавирус нового типа, как и прочие сезонные вирусные патогены, подвержен мутациям. Однако вызывающий COVID-19 инфекционный агент мутирует со значительными отличиями от вируса гриппа.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с порталом URA.RU объяснил принципиальную разницу.

Представьте себе, что вирус — это «флешка», которая несёт информацию. Эта информация копируется на другие новые «флешки». Ферменты, которые производят копии, довольно часто ошибаются. Это и является причиной мутации, — указал учёный.

Развивая аналогию, Аграновский рассказал, что мутация коронавируса происходит при передаче информации с одной «флешки» на другую. Вирусы гриппа и других сезонных инфекций состоят из восьми «флешек», которые непрерывно копируются. В этом процессе возможна замена одной «флешки» на другую, что на практике означает появление нового вирусного штамма. Именно поэтому со временем вакцины от таких инфекций перестают быть эффективными.

Аграновский допустил, что мутация коронавируса приведёт к снижению эффективности вакцины, однако такой сценарий маловероятен из-за целостности инфекционного агента.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, доказавшем, что коронавирус остаётся на человеческой коже в пять раз дольше вируса гриппа.