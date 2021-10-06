Учёный объяснил выбор лауреатов Нобелевской премии по физике

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова и автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв прокомментировал присуждение Нобелевской премии по физике трём учёным за моделирование глобального потепления. Премию получили японец Сюкеро Манабу, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджо Паризи. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Киселёв рассказал, что парниковые газы и озон действуют по разным принципам, из-за чего исследование было тяжело провести. Для этого нужно уметь моделировать химию атмосферы в разных частях Земли.

Он назвал исследование актуальным, так как интенсивность выбросов парниковых газов повышается. Также Киселёв считает, что протоколы по ограничению выбросов неэффективны.

Монреальский протокол ограничил выбросы озоноразрушающих веществ в своё время. Сейчас есть ограничения Парижского соглашения в частности. Но выбросы продолжаются, и они не уменьшаются на сегодняшний день, как это ни прискорбно, — заявил Киселёв.

Он добавил, что разработанная модель глобального потепления поможет оценить развитие ситуации через 10–20 лет.

Нобелевские премии присуждают за прорывные научные открытия, поразительные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Плоды исследований лауреатов признаются способными изменить мир и сделать его намного лучше. Премия носит название в честь её учредителя Альфреда Нобеля.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии. Ими стали Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан — их выбрали за развитие асимметричного органокатализа, который используют в химическом синтезе молекул.