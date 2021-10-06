Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия 2021 года по химии присуждена учёным Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа, который используют в химическом синтезе молекул. Имена лауреатов названы на сайте Нобелевского комитета.

Катализаторы являются фундaментальным инструментом для химиков, но исследователи долгое время считали, что в принципе доступны только два типа катaлизаторов: металлы и ферменты. Лист и Макмиллан удостоены Нобeлевской премии, потому что в 2000 году они, независимо друг от друга, разрaботали третий тип катализа. Это называется асимметричным органoкатализом и основывается на небольших органических молекулах.

Органокатализ развивается с поразительной скоростью. Исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно — от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые способны улавливать свет в солнечных элементах, — объяснил свой выбор комитет.

Нобелевская неделя началась позавчера. По традиции первыми объявили имена лауреатов в области физиологии и медицины, это Дэвид Джулиуc и Ардем Патaпутян, изучившие, как живые организмы чувствуют температуру. Во вторник стали известны победители-физики: Сюкуpо Манабе, Клаус Хассeльман и Джорджио Пaризи, внёсшие существенный вклад в изучение сложных систем.

В 2021-м каждый лауреат получит по 10 млн шведских крон. Это составляет порядка $1,2 млн, или более 85,1 млн рублей.