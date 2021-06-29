Сколько составляет Нобелевская премия, откуда деньги и надолго ли их хватит

Ровно 121 год назад мир науки и культуры разделился на «до» и «после»: 29 июня 1900 года был основан Фонд Альфреда Нобеля, который учредил одну из самых престижных и повсеместно почитаемых на планете премий — Нобелевскую премию. Открытия и произведения, созданные нобелевскими лауреатами, безусловно, служат на пользу человечеству. Однако обладание премией не только почётно, но ещё и весьма прибыльно. Так, в 2021 году каждый лауреат получит по 10 млн шведских крон, что составляет по нынешнему курсу порядка $1,2 млн (более 85,1 млн рублей). Откуда у нобелевского фонда деньги на ежегодное вручение премий и какова вероятность, что они закончатся, — в материале NEWS.ru.

Как Альфред Нобель сколотил своё состояние

Альфред Нобель wikimedia.org

Альфред Нобель родился в 1833 году в семье инженеров. Частично пойдя по стопам родителей, изобретатель и филантроп сумел сколотить внушительное состояние. Большую часть доходов принесли Нобелю его 355 изобретений, самое известное среди которых — динамит. До сих пор эксперты теряются в догадках, как учёному удалось накопить столько, что хватило на учреждение целой премии...

В 1896 году Альфред умер от инсульта. Завещание явно разочаровало родственников покойного инженера. Согласно последней воле усопшего, душеприказчики должны были обратить всё движимое и недвижимое имущество в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал поместить в надёжный банк.

Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принёс наибольшую пользу человечеству. <...> Указанные проценты необходимо разделить на пять равных частей, — завещал Нобель.

Три части он поручил вручать тем, кто совершит наиболее важное открытие либо создаст усовершенствование или изобретение в областях физики, химии, а также физиологии или медицины. Четвёртую часть он завещал автору наиболее выдающегося литературного произведения идеалистического направления, а пятую — тому, «кто внёс наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов». Также он добавил «особое пожелание»: национальная принадлежность номинанта не должна играть абсолютно никакой роли и приниматься во внимание при присуждении премий.

В 1900 году был организован Фонд Нобеля. Согласно инструкциям Альфреда, ответственным за присуждение премии мира стал Норвежский Нобелевский комитет, члены которого были назначены в апреле 1897 года. Уже в 1901 году состоялась торжественная церемония вручения первой Нобелевской премии.

Безусловно, значительную часть средств Нобелю принесли его открытия, среди которых, кроме динамита, были гремучий студень, баллистит и кордит, а также многие другие взрывчатые вещества. В 1863 году Нобель создал инжектор-смеситель, позволивший начать непрерывное промышленное производство нитроглицерина. Кроме того, он разработал нефтяные поля Баку (Товарищество «Бранобель»). В этом бизнесе Альфред и его братья Людвиг и Роберт сыграли весомую роль. Несмотря на то что Нобель исповедовал пацифистские идеи, искушение большими деньгами привело к тому, что он открыл более 90 заводов и фабрик по изготовлению динамита и другого вида взрывчатых веществ.

К концу жизни исследователя в империи Альфреда были созданы многочисленные независимые друг от друга компании и заводы, которые даже конкурировали между собой, хотя владелец у них был один. Ближе к 1890-м он решил разделить с партнёрами дело на два крупных треста — Англо-Германский и Латинский. Хотя Нобель держал под особым контролем крупные доли акций своих компаний, есть сведения , что в Латинском тресте он имел около 2% акций, а в Англо-Германском — 6%. Остаётся гадать, преувеличивают ли источники изначальную долю Нобеля или он и вовсе продавал акции, поскольку хотел сконцентрироваться на исследованиях.

Кто и как «прокручивает» деньги из Фонда Нобеля и надолго ли их хватит

Marc Müller/dpa/Global Look Press

Первые премии составляли 150 тысяч крон, что по нынешнему курсу составляет более 1,2 млн рублей. В 1900 году Фонд имел 31 млн крон — именно столько оставил после своей смерти сам Альфред Нобель. Важным нюансом в работе Фонда, на котором настоял сам учёный, было то, что «деньги должны работать», то есть фонд должен инвестировать деньги в акции и ценные бумаги, а премии будут выплачиваться из процентов от сделок. Лауреаты и по сей день получают денежные награды за счёт доходов от вложений самого Нобеля. Исключение составляет только премия по экономике, средства для которой предоставляет Банк Швеции. Её изначально не было в завещании — с инициативой выступил сам банк, однако Нобелевской эта премия официально не считается, хотя и присуждается на тех же условиях, что и другие.

Размер премии каждый год колебался, сохраняя тенденцию к постоянному росту. Так, в 1980-х Нобелевская премия составляла уже 880 тысяч крон, а в 1990-х выросла ещё более существенно — до нескольких миллионов крон. По состоянию на декабрь 2015 года капитал Фонда был равен 4,065 млрд шведских крон, а размер премии составлял 8 млн крон. В 2012 году размер Нобелевской премии уменьшился на 20%. Таким образом совет директоров Фонда Нобеля надеялся избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе. В заявлении Фонда говорилось, что управление капиталом «должно осуществляться таким образом, чтобы премию можно было вручать бесконечно». В 2017 году премиальные составили 9 млн крон за каждую номинацию. А в 2021 году размер денежной составляющей составит 10 млн крон.

Lidia Veles/NEWS.ru

В 1953 году Фонд был на грани банкротства из-за высокого налога и нехватки прибыли от инвестиций. Тогда в управление капиталом внесли изменения: стал применяться более современный стиль инвестирования и Фонд начал покупать акции и активы REIT. Сейчас структура капитала Фонда составляет 55% акций, по 10% активов и собственности с фиксированным доходом (облигации) и 25% альтернативных активов, включая недвижимость и управление хедж-фондами. Распределение может варьироваться в пределах 10% в зависимости от меняющейся ситуации на рынке.

Делами Фонда Нобеля занимается инвестиционный комитет, который и выбирает необходимые управляющие компании.

Основные изменения в те сложные для Фонда годы заключались в том, что большая часть пакетов акций перешла из активной в пассивную. Это позволило снизить подверженность собственного капитала различным рискам. Преодолев все эти трудности, в 1991 году Фонд всё же смог восстановить первоначальную сумму приза.

Фонд Нобеля показал, как работают помогающие инвестировать с умом три золотые правила — диверсификация, глобальное распределение активов и долгосрочное инвестирование:

разные активы работают лучше в разное время;

когда инвестиции приносят прибыль, эти доходы можно реинвестировать;

чем дольше деньги остаются вложенными, тем больше возможностей для их увеличения и роста.

В 2021 году Нобелевская неделя откроется в Стокгольме 4 октября объявлением лауреата в области физиологии и медицины. Затем 5 октября назовут имя лауреата по физике, 6 октября — по химии, а 7 октября — по литературе. Кроме того, 8 октября в Осло объявят лауреата премии Мира, 11 октября, вновь в Стокгольме, — имя обладателя премии Государственного банка Швеции памяти Альфеда Нобеля в области экономики.