Учёные заявили о создании стопроцентной вакцины от коронавируса

Группа австралийских учёных из Сиднейского университета заявила о разработке в ближайшем будущем стопроцентной вакцины от коронавируса. Она будет разработана на основе прививки от туберкулёза (БЦЖ), говорится в журнале NPJ Vaccines.

Мы использовали иммуностимулирующие свойства бациллы Кальмета-Герена, существующей вакцины от туберкулеза, чтобы вызвать сильнодействующий специфический иммунитет к SARS-CoV-2, — приводится в журнале пояснение специалистов.

В ходе эксперимента на подопытных мышах выяснилось, что у них иммунитет появился уже после первой инъекции. Австралийские разработчики скомбинировали палочковидную бактерию с тримерной формой спайкового антигена коронавируса. Формулу усилили при помощи солей некоторых металлов.

В результате препарат, который учёные назвали BCG, показал в ходе испытаний высокие защитные свойства. Ни одна из участвующих в эксперименте мышей не заболела. Количество антител у грызунов оказалось намного выше, чем у перенёсших инфекцию людей.

Российские эксперты прокомментировали создание такой вакцины. По их словам, пока рано говорить о практическом применении БЦЖ-вакцины против коронавируса, так как организмы человека и мыши имеют существенные различия.

Ранее генеральный директор учреждения, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцину для профилактики коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых создадут в центре имени Чумакова. Учёный отметил, что при помощи платформы инактивированных цельновириoнных вакцин можно создавать препараты на основе новых штаммов.