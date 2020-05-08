Учёные заявили о мутации коронавируса

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Коронавирус мутирует и нет ясности, как он поведёт себя у того или иного человека. Об этом заявил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик РАН Армаис Камалов.

По словам учёного, сейчас вирусологи пытаются понять природу этого вируса.

Вирус мутирует, и в этом нет сомнения. В одних странах он был один, а когда дошёл до нас, то стал несколько другим, — сказал Камалов.

Он считает, что в России необходимо организовать массовое тестирование граждан, чтобы выявить заражённых, переболевших бессимптомно и тех, кто имеет иммунитет. Это позволит выделить группы людей, которые будут уже вне зоны риска, пишет РИА Новости.

Ранее специалисты Гарвардского университета в США и Университета Данкук в Южной Корее обнаружили несколько генетических модификаций коронавируса. Выявленные разновидности отличаются друг от друга на уровне РНК-геномов.