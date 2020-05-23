Учёные заговорили о бесполезности вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b3da97a2-9d49-11ea-8adc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной, а её разработка длиться годами и не быть завершена никогда. Такое мнение озвучил научный редактор издания Guardian Йен Сэмпл.

Учёный аргументирует это тем, что иммунитет против ряда коронавирусов, которые вызывают простуду, не является стойким.

Поэтому есть вероятность, что и вакцина против Sars-CoV-2, даже если она будет разработана, окажется практически бесполезной, — делает неутешительный прогноз в своей статье Сэмпл.

Слова учёного подтверждают и исследования, показывающие, что титр антител против Sars-CoV-2 быстро снижается после выздоровления пациента. А бывает так, что эти антитела не образуются и вовсе. И в случае такого сценария вирус будет годами циркулировать в человеческой популяции.

Более того, вакцина может оказаться ещё и опасной. Так, разработки вакцин против SARS и MERS, испытания которых проводились на животных, показали, что они дают серьёзные негативные изменения в лёгких.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель главы администрации Тайваня Уильям Лай заявил, что местные учёные собираются испытать создаваемую ими вакцину от COVID-19 на людях. Работы ведутся в лаборатории института здравоохранения в городе Чжунань на северо-западе острова.