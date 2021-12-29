Учёные выявили связь между алкоголем и защитой от «омикрона»

Американские учёные из Питтсбургского университета пришли к выводу, что одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость к штамму «омикрон», пишут «Известия».

Участники эксперимента, которые выпивали рюмку крепкого алкоголя в день, не заражались коронавирусом после общения с его носителем. Заболевшие, наоборот, практически не пили. При этом никакой связи между уязвимостью перед коронавирусом и употреблением слабого алкоголя вроде пива или вина не выявлено. Информацию о количестве выпитого и о самих напитках учёные узнали от участников эксперимента.

Авторы научной статьи ссылаются также на результаты других исследований. Например, на снижение вероятности заражения различными видами респираторных вирусов при употреблении одной-двух порций напитка в день.

Российские учёные, напротив, видят в этом большие риски. По их мнению, употребление алкоголя даже в малых дозах опасно, ведь ежедневный приём может вызвать зависимость.

Я сомневаюсь, что какой-то алкоголь может улучшать иммунитет. Такая возможность ещё не доказана. По своей практике я могу точно сказать, что он, напротив, ухудшает естественную защиту от инфекций. Например, согласно моим личным наблюдениям, у людей, которые активно употребляют алкоголь, чаще бывают пневмонии. И умирали они от этого чаще, чем трезвенники, — высказал своё мнение главный врач медицинского центра «Корсаков» нарколог Алексей Казанцев.

К тому же, отметил он, в русской традиции потребления крепкого алкоголя никто на одной порции не останавливался, а это уже повышает риски навредить не только своему здоровью.

Ранее кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал, как выявить алкогольную зависимость на ранней стадии. Предрасположенность можно определить по тому, как человек ведёт себя после вечеринок, где есть доступ к большому количеству алкоголя.