Учёные выявили мутацию коронавируса, которая не распознаётся антителами

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Американские учёные из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили первую мутацию коронавируса, которая не выявляется антителами.

Специалисты проверили все возможные вариации SARS-CoV-2, способные предотвратить связывание трёх моноклональных антител, которые вводятся пациентам в рамках терапии. В их числе они обнаружили мутацию, которая «прятала» вирус от всех антител, тогда как некоторые изменения позволяли вирусу избегать одного из трёх антител.

Учёные отмечают, что указанная новая мутация, перед которой бессильны все антитела, обнаружена в Дании и Нидерландах, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог из Ухани Ши Чжэнли предсказала вспышку новых видов коронавируса. Она пояснила, что в Китае есть ряд «горячих точек», где вирусы, подобные Sars-CoV-2, демонстрируют высокое генетическое разнообразие и, соответственно, высокую способность к мутациям.

Российский врач Андрей Кондрахин, в свою очередь, отметил, что переходя от одного вакцинированного человека к другому, COVID-19 каждый раз будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом заражённого и, вероятно, всё больше мутировать. Это приведёт к тому, что у непривитых граждан заболевание будет протекать в крайне тяжёлой форме.