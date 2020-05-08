Учёные: тепло не остановит распространение коронавируса

https://static.news.ru/photo/20b441b8-91fe-11ea-82fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тёплая и влажная погода не убивает коронавирус и лишь незначительно снижает его потенциал к распространению.

Как сообщает Daily Mail, этот факт подтверждается двумя независимыми исследованиями. В одном из них, проведённом совместной группой исследователей из США и Канады, анализу подверглись боле 370 тысяч случаев COVID-19 в разных регионах Северной Америки. Учёные изучали взаимовлияние факторов температуры и влажности окружающей среды, социального поведения и политики госорганов в отношении эпидемии.

Выяснилось, что температура никак не повлияла на частоту и тяжесть случаев коронавирусной инфекции. Некоторое влияние на активность вируса может оказать влажность, однако исследователи утверждают, что влияние это будет ничтожным по масштабу.

Издание утверждает, что аналогичные результаты получила другая группа исследователей из США, однако с их работой пока ознакомились только несколько специалистов.

Лето не заставит вирус уйти. Важно, чтобы люди это понимали, — подчеркнула канадский профессор Дион Гесинк.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора связали активность коронавируса с температурой. По их данным, SARS-CoV-2 плохо переносит температуры свыше 30 градусов.

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