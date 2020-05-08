Учёные: тепло не остановит распространение коронавируса

Тёплая и влажная погода не убивает коронавирус и лишь незначительно снижает его потенциал к распространению.
Как
Выяснилось, что температура никак не повлияла на частоту и тяжесть случаев коронавирусной инфекции. Некоторое влияние на активность вируса может оказать влажность, однако исследователи утверждают, что влияние это будет ничтожным по масштабу.
Издание утверждает, что аналогичные результаты получила другая группа исследователей из США, однако с их работой пока ознакомились только несколько специалистов.
Лето не заставит вирус уйти. Важно, чтобы люди это понимали, — подчеркнула канадский профессор Дион Гесинк.
Как писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора связали активность коронавируса с температурой. По их данным, SARS-CoV-2 плохо переносит температуры свыше 30 градусов.
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