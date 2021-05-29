Учёные сравнили эффективность вакцин от COVID для женщин и мужчин

https://static.news.ru/photo/72bb03a8-5516-11eb-8cd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

В США по состоянию на конец апреля 2021 года COVID-19 обнаружили у 10 962 человек, полностью привитых от коронавируса. Это порядка 0,01% от общего числа привитых, которое составляет 101 млн человек. Среди заболевших 68% женщин. Такие данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) приводит издание Business Insider.

Эти данные не противоречат результатам клинических испытаний вакцин, свидетельствующих о меньшей эффективности препаратов для женщин. Так, эффективность вакцины от Pfizer для мужчин составила 96,4%, для женщин 93,7%. Показатель Moderna составляет 95,4% и 93,1%, соответственно. У прививки Johnson&Johnson вероятность тяжёлого течения COVID-19 снижена на 68,8% у мужчин и 63,4% у женщин.

По словам сотрудницы университета Джонса Хопкинса, такие данные «немного озадачивают», поскольку женщины традиционно отличаются более сильным иммунным ответом на вакцины. Специалисты предполагают, что причиной является высокий уровень эстрогена, стимулирующий иммунную систему.

Объяснить данные CDC можно, предположительно, тем фактом, что женщин привито от коронавируса больше, чем мужчин, и они чаще сдают тесты, если чувствуют симптомы болезни.



В то же время специалист указала, что точных данных, которые бы объяснили статистику ведомства, нет.

По данным CDC, чаще всего после вакцинации всё же заболевают люди в возрасте от 40 до 74 лет. Медики отмечают, что менопауза у женщин происходит в период от 40 до 60 лет и тогда снижается уровень эстрогена, что ведёт к ослаблению иммунитета.

Ранее исследование CDC выяснило, что женщины чаще мужчин имеют побочные эффекты после вакцинации. Чаще всего это жалобы на головную боль (22,4%), утомляемость (16,5%), головокружение (16,5%).



Ранее представители группы британских и норвежских учёных по результатам совместного исследования заявили, что их китайские коллеги создали COVID в лаборатории в Ухани, а затем попытались скрыть рукотворное происхождение болезни с помощью реверсивных версий вируса.