Учёные из Университетов Тафтса и Вермонта создали «биологические машины» из стволовых клеток африканской шпорцевой лягушки. Миниатюрные «живые» роботы (не более 1 мм в длину, ширину и высоту) способны самостоятельно двигаться, переносить грузы и регенерировать.

В статье в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences учёные рассказали , что итоговую форму биороботов выбрал компьютер, который группировал от 500 до 1000 клеток сердца или кожи лягушек произвольным образом, а затем тестировал полученные образования в виртуальной среде. На основе лучших образцов искусственный интеллект выводил новые поколения и таким образом получил итоговые конфигурации «живых» машин, которые учёные назвали ксеноботами (xenobot, производное от Xenopus Laevis — латинского названия африканской шпорцевой лягушки).

Ксеноботы, сделанные из клеток сердца, способных спонтанно сжиматься и расслабляться, оказались самыми активными. Форма некоторых из них позволяет вложить груз, другие оказались способны толкать груз перед собой. При этом ксеноботы способны быстро восстановить свою изначальную форму при её нарушении.

Заряд клеток позволяет биороботам двигаться от семи до десяти дней. Завершив жизненный цикл, они разлагаются подобно всем организмам.

Профессор Джошуа Бонгард из Университета Вермонта заявил, что ксеноботов нельзя отнести ни к обычным роботам, ни к известным биологическим видам. Они представляют собой совершенно новое явление — живой, программируемый организм.

Учёным ещё предстоит разработать практические методы использования ксеноботов. Одной из задач, которую могут выполнять крошечные машины, называют доставку лекарств в органы и ткани человека.

