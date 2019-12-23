https://static.news.ru/photo/1647a058-2548-11ea-9690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauch/Global Look Press

В Японии учёные проведут первый эксперимент по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи. Разрешение на проведение опытов было дано государственным экспертным Советом при правительстве страны.

Данную информацию обнародовали сотрудники местных СМИ в понедельник, 23 декабря.

Эксперимент проведут исследователи из университета Мэйдзи. Руководить проектом будет профессор Хироси Нагасима. Его группа планирует лишить оплодотворённую яйцеклетку свиньи возможности создать поджелудочную железу при помощи ряда генетических манипуляций. Затем произойдёт внедрение человеческих стволовых клеток.

После возвращения в организм свиньи яйцеклетка должна развиться в зародыш с поджелудочной железой, имеющей признаки, близкие к органу человека. Учёные продолжат следить за процессом до определённого уровня. О выращивании полноценных органов человека речи в настоящее время не идёт.

Эксперименты указанного типа в Японии были под запретом до марта 2019 года. В настоящее время подобные опыты проводят над мышами в Токийском университете, передаёт общественное телевидение NHK.

Ранее NEWS.ru писал, что в китайской лаборатории появились на свет первые в мире свино-обезьяны. Для этого эмбрионам свиней внедрили искусственно выращенные стволовые клетки обезьян.