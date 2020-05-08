Учёные создали биокомпозит для увеличения срока годности фруктов

https://static.news.ru/photo/d6a530e6-9126-11ea-83ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследователи разработали съедобный биокомпозит, который помогает продлить срок годности фруктов на неделю.

Материаловеды Мухаммед Рахман и Пуликел Аджайан разработали биокомпозит на основе яичных белков, глицерина, нанокристаллов и куркумина. Это покрытие не только легко смывается, но и не влияет на вкус продукта.

Эксперименты уже показали хорошие результаты на бананах, авокадо, папайе и клубнике. Покрытые биокомпозитом фрукты оставили на открытом воздухе на 8–11 дней. Продукты без покрытия испортились на пятый день, а защищённые сохраняли свежесть не менее недели, передаёт Advanced Materials.

Ранее NEWS.ru писал, что американские и южнокорейские учёные нашли неожиданную связь между грудным вскармливанием и снижением риска заболеть диабетом.