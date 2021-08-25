Учёные сфотографировали загадочный эффект воды

Учёные впервые увидели, как атомы водорода в молекулах воды взаимодействуют с соседними молекулами при возбуждении лазерным светом. Исследование провели специалисты Национальной ускорительной лаборатории SLAC при Министерстве энергетики США, Стэнфордского университета и Стокгольмского университета в Швеции, отмечается в статье, опубликованной в журнале Nature.
Каждая молекула воды
В исследовании американских учёных это получилось благодаря SLAC MeV-UED, высокоскоростной «электронной камере». Она фиксирует малозаметные движения молекул через рассеивание мощного пучка электронов от образца.
Были созданы струи жидкой воды толщиной 100 нанометров, и их молекулы заставили вибрировать с помощью инфракрасного лазерного света. На молекулы направили короткие импульсы высокоэнергетических электронов. Так удалось получить фотографии изменяющейся атомной структуры молекул с высоким разрешением.
Выяснилось, что при начале вибрации возбуждённой молекулы воды её атом водорода сначала притягивает атомы кислорода соседних молекул, а затем отталкивает их с появившейся силой. Пространство между молекулами при этом расширяется.
Ранее стало известно, что мозг человека способен предсказывать будущее во время прослушивания песен, мелодий, а также слов. К такому выводу пришла группа учёных из университетов Дании, Великобритании и Канады. В исследовании приняли участие более 70 человек, которых разделили на две группы, одним включали Баха с возможностью перематывать и ставить на паузу композицию, а другим включали отрывки мелодий, а после просили дать оценку после их окончания на высоких энтропийных нотах.