Учёные считают, что натуральный кофе помогает похудеть спортсменам

https://static.news.ru/photo/3bd10194-947c-11eb-a67d-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Испанские учёные рассказали об эффективности кофеина в сжигании жира. Лучше всего поможет чашка кофе за полчаса перед тренировкой.

В ходе исследований специалисты разделили спортсменов-добровольцев на две группы. Перед тренировкой им давали выпить воды. В воде одной группы был растворён кофеин, а в воде другой группы — плацебо, сообщает Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Выяснилось, что у тех спортсменов, что тренировались после приёма кофеина, сжигание жира происходило результативнее на 29%. Кроме того, учёные обнаружили пользу кофе в профилактике старческого слабоумия, инсультов, рака толстой кишки и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что кофе следует употреблять с осторожностью, хотя резких запретов на объём выпиваемого в день напитка не существует.

По словам Стародубовой, каждый человек может себе позволить выпить в день 1–2 чашки некрепкого кофе, возможно, с молоком. При этом люди, имеющие предрасположенность к повышению артериального давления, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны подходить к употреблению данного напитка с осторожностью. Также не рекомендуется активно употреблять кофе при заболеваниях ЖКТ, так как кофе оказывает некоторое раздражающее воздействие, писал NEWS.ru.