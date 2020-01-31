https://static.news.ru/photo/a830c694-4414-11ea-b8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из университета Женевы разработали лекарственное средство на основе сахара, которое эффективно в борьбе с вирусными заболеваниями — от гриппа до вызываемой коронавирусом нового типа инфекции.

О своих изысканиях в этой области специалисты рассказали в журнале Science Advances. Существующие субстанции, убивающие вирусы при контакте, являются крайне токсичными для человека — например, хлорка. Противовирусные препараты, в свою очередь, лишь мешают размножению вирусов, но не убивают их, кроме того эти препараты не всегда надёжны, поскольку могут провоцировать устойчивость к своему действию. Новое вещество на основе циклодекстеринов (углеводов, производных от глюкозы) обходит эти проблемы. Оно не провоцирует устойчивость у вирусов и не является токсичным. Его молекулы разрушают вирусную оболочку при прямом контакте, не давая заражать организм. Будучи очень стабильными, циклодекстерины могут применяться в форме геля, крема или спрея.

Авторы разработки утверждают, что начало широкого применения нового средства может иметь глобальное значение — в частности, лекарство может помочь в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV.

Ранее NEWS.ru писал об открытии американских учёных, которые обнаружили молекулу, способный блокировать развитие болезни Паркинсона.