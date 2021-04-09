Учёные растолковали самые распространённые сюжеты снов

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Специалисты назвали пять категорий самых распространённых снов, которые видел каждый человек. Смысл каждого сюжета оказался вполне объясним.

Кошмары, по мнению учёных, чаще всего являются отражением внутренних переживаний. Такие сны сняться, когда человек волнуется за своё будущее, в период изменений в своей жизни, но могут и являться продолжением психологической травмы, пишет журнал «Лиза». Если такой сон повторяется регулярно, эксперты советуют обратиться к психологу, который поможет разобраться с тревогой.

Вторым явлением сна является сонный паралич, когда мозг уже бодрствует, а тело ещё не проснулось. Это ведёт к непродолжительному параличу, который сопровождается галлюцинациями. Точного объяснения этому явлению пока нет, а вот раньше считалось, что так потусторонние силы вступали в контакт с человеком.

Сюжеты с умершими людьми совершенно точно означают прощание. Так мозг сигнализирует о том, что освобождается место в воспоминаниях и забываются старые отношения.

Эротические сны чаще всего встречаются у людей молодого возраста. Это следствие ярких впечатлений и продолжение реальности. Вполне объяснимо, что приходят в таких снах люди, которые нравятся нам в реальности.

Сны с падением объясняются исключительно физиологией. При засыпании нервная система настолько успокаивается, что это может восприниматься организмом как опасность. Поэтому мозг и предлагает сюжет с падением, чтобы разбудить человека и спасти его. Сны с полётами учёные трактуют двояко: это и освобождение от тяжкого груза, и потеря контроля над собой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на запоминание сна влияет то, в какой фазе сна происходит пробуждение. Об этом сообщила врач-сомнолог Елена Царёва.