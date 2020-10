Учёные рассказали, с помощью каких телепрограмм можно избавиться от стресса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биологи из США и Бразилии сумели создать новый препарат на основе яда азиатской осы Vespula lewisii, убивающий устойчивые к другим антибиотикам бактерии.

Учёные смогли получить из яда насекомого высокотоксичный белок и сделать его безопасным для человека путём генетических модификаций. Результаты из разработок опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of...