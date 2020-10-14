Учёные рассказали, с помощью каких телепрограмм можно избавиться от стресса

https://static.news.ru/photo/1dc3ab08-0e34-11eb-af9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Экстерского университета в Великобритании выяснили, какие телепрограммы способны избавить человека от стресса.

Как сообщает телеканал «360», в эксперименте принимали участие 96 человек. Они смотрели телевизионные программы в шлемах виртуальной реальности. Устройство не слишком влияло на количество удовольствия от просмотра, но добавляло интереса. Шлем мешал испытуемым полностью сконцентрироваться на картинке.

Оказалось, что наиболее благотворно на людей влияли телевизионные шоу о природе. Их просмотр позволял эффективно справляться со стрессом.

Ранее диетолог Ирина Бережная рассказала, как «заедать» стресс без вреда для здоровья. По её словам, совершенно нормально поглощать пищу, когда хочешь успокоиться. Необязательно съедать целый торт или ведёрко мороженного, достаточно съесть небольшой кусочек шоколада и настроение улучшится.

NEWS.ru писал, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в свой день рождения дал советы, как сохранить молодость и здоровье. Главное — отказаться от алкоголя, не переедать, высыпаться, заниматься спортом и не нервничать.