Павел Дуров назвал главные правила молодости и здоровья

https://static.news.ru/photo/a6b118b4-0ad4-11eb-b4cb-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: durov/instagram.com

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в свой день рождения рассказал, что поможет сохранить молодость и здоровье.

По его словам, необходимо отказаться от употребления алкоголя, так как он делает человека визуально старше. Также нужно хорошо высыпаться, не переедать и заниматься спортом.

Дуров посоветовал ограничить себя от стресса, переехать жить на природу, отказаться от мяса животных, которые были выращены на фермах. Он считает, что им могут давать некачественный корм и гормоны роста.

Кроме того, 36-летний предприниматель рекомендует жить в одиночестве, так как его знакомые мужчины, которые большую часть жизни были одни, выглядели моложе своих лет.

Вы можете найти научные объяснения большинству из этих пунктов, — отметил он в своём Telegram-канале.

Дуров подчеркнул, что уже 10 лет придерживается этих правил, главное из которых — отказ от спиртного. Он добавил, что это позволит слушать интуицию и быть независимым от советов других.

Как писал NEWS.ru, ранее Павел Дуров прокомментировал угрозы правительства США запретить китайскую соцсеть TikTok, если она не продаст активы американским инвесторам, и вспомнил, как получал письма о продаже своего мессенджера.