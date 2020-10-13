Диетолог рассказала, как заедать стресс без вреда для здоровья

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Съедать что-то, когда хочется успокоиться, — совершенно нормально, если соблюдать при этом определённые правила, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Необязательно съедать целый торт или ведёрко мороженого, подчеркнула врач. Но выбирать для «заедания» нужно те продукты, которые появляются на столе не каждый день, чтобы они принесли удовольствие, передаёт радио Sputnik.

Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада, и настроение улучшится. Единственное, надо понимать ограничение: вы позволяете себе удовольствие, но это должно быть именно удовольствие, а не ежедневная еда, — пояснила диетолог.

Специалист обратила внимание, что еда помогает получить удовольствие, но не решает самой проблемы, приведшей к стрессу. Увеличение дозы лакомств не усилит успокаивающее действие, а если речь идёт о сладостях, то может привести к проблемам со здоровьем. Если заедание стресса станет единственным способом борьбы с ним, то еда перестанет помогать, а стресс может стать хроническим.

Из этой ситуации надо выйти, чтобы не было хронического стресса. Одними продуктами, даже если вы будете очень правильно питаться, от этого не спастись. Это серьёзная ситуация. Люди с хроническим стрессом в итоге имеют очень большой букет заболеваний, — резюмировала врач.

Как писал NEWS.ru ранее, наиболее распространённые причины дневной сонливости перечислил заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов. Речь идёт о так называемой гиперсомнии — состоянии, когда хочется спать даже после полноценного восьмичасового ночного отдыха.