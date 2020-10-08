Врач перечислил самые главные причины дневной сонливости

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Наиболее распространённые причины дневной сонливости перечислил заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов.

Речь идёт о так называемой гиперсомнии — состоянии, когда хочется спать даже после полноценного восьмичасового ночного отдыха.

По словам Бузунова, причиной дневной сонливости нередко может стать храп. Он может служить симптомом синдрома обструктивного апноэ сна. В таком состоянии наблюдается кратковременная остановка дыхания, что приводит к пробуждению мозга человека, уточнил врач в интервью Пятому каналу.

Кроме того, влиять на дневную сонливость может недостаток железа и витаминов D и B. Также следует обратить внимание на синдром беспокойных ног, когда человек постоянно шевелит конечностями во время сна.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал о кожных симптомах, указывающих на необходимость срочного посещения поликлиники.

По его словам, сухость кожных покровов, особенно на локтях, и образование тёмных пятен в области соприкосновения с одеждой, в том числе на шее, в области подмышек и под молочными железами у женщин, могут говорить о преддиабете. Кроме того, стоит насторожиться при постоянной усталости, слабости, головных болях, жажде, сухости во рту и чувстве голода после еды.