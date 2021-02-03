Учёные рассказали о закономерностях появления новых коронавирусов

https://static.news.ru/photo/95f3fbce-66b7-11eb-87dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из России и США провели исследования, посвящённые вопросам возникновения новых коронавирусов, и пришли к выводу, что для борьбы с опасными для человека вирусами важно повысить уровень биоветеринарного и санитарного контроля за рынками.

По мнению экспертов из Донского государственного технического университета, Ростовского государственного медицинского университета и Государственного университета Нью-Джерси, крупнейшие вспышки коронавирусных инфекций происходили из-за употребления в пищу диких животных. При этом выявлены соответствующие рынки, где сталкивается вирусная микрофлора животных, в дикой природе не пересекающихся между собой.

Подобные пересечения приводят к видоизменению вирусов, и предугадать вектор развития коронавируса становится невозможно. Это повышает опасность появления коронавирусов с неизвестными свойствами.

Вмешиваясь в дикую природу, человек сталкивает разные виды животных и их вирусы, провоцируя появление их новых, непредсказуемых форм. Клеточное содержание на малой площади большого количества животных, изъятых из отдалённых ареалов, неблагоприятно сказывается на устойчивости их иммунной системы. На фоне несоблюдения санитарных норм это способствуют межвидовой передаче вирусной микрофлоры и повышенной репликационной активности коронавируса при адаптации к новым хозяевам, — приводит РИА Новости слова одного из авторов исследования профессора Алексея Ермакова.

Для предотвращения подобных вспышек необходимо увеличить нормы санитарного контроля на таких рынках, заверяют учёные.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи полагают, что не менее 20% людей от общего числа заболевших коронавирусом переносят его бессимптомно. Однако эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина считает, что даже при бессимптомном течении заболевания можно определить, болеет ли человек коронавирусом.