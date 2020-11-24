Учёные рассказали о воздействии какао на мозг человека

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Положительное воздействие шоколада и какао на мозг человека объясняется наличием в них уникального набора флаванолов. Такое название носят растительные антиоксиданты, способствующие улучшению в мозге мелких кровеносных сосудов. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного научным журналом Scientific Reports.

Флаванолы есть во многих фруктах и овощах, а также и в какао-бобах. Они придают плодам их яркую раскраску, а при попадании в организм человека улучшают работу сосудов. Мы решили проверить, влияют ли эти вещества на работу кровеносной системы мозга и, если да, будут ли эти улучшения влиять на умственную активность, — рассказала один из авторов эксперимента, диетолог из Бирмингемского университета в Великобритании Катарина Рендейро.

Она напомнила, что шоколад обладает множеством полезных качеств — уменьшает риск развития диабета и инсульта, стимулирует работу клеток мозга. Поэтому исследователи поставили задачу изолировать компоненты шоколада, чтобы достичь максимального эффекта от них без риска заполучить кариес или ожирение.

Для этого Рендейро вместе с коллегами выбрали группу из 20 здоровых мужчин без вредных привычек в возрасте от 18 до 40 лет. Добровольцы выпивали по две порции какао, одна из которых содержала много флаванолов, другая — почти не содержала. После этого они должны были решить несколько простых и сложных задач на сообразительность.

Эксперимент показал, что употребление какао c флаванолами сильно уменьшило действие углекислого газа на мозг мужчин, благодаря чему они решили задачи на 11% быстрее участников, которые пили какао без флаванолов.

Учёные объясняют это тем, что сердце и кровеносные сосуды мозга добровольцев, пивших какао с флаванолами, быстрее реагировали на повышение концентрации кислорода в крови, что ускоряло движение крови через мозг, компенсируя недостаток кислорода.

В целом всё это указывает на то, что шоколад и какао улучшают умственные способности, нормализуя работу сосудов мозга, — сказала Рондейро.

Она добавила, что в среднем уровень максимального снабжения мозга кислородом у людей, пивших полноценное какао, был в три раза выше.

Как сообщал NEWS.ru, немецкие учёные провели исследование, в ходе которого установили, что чаи на основе шалфея и периллы подавляют активность коронавирусной инфекции. Эксперимент проводился специалистами Института вирусологии Университетской клиники Эссена. Они обрабатывали инфицированные коронавирусом клетки чаями из указанных трав. При этом напитки сначала доводили до кипения, а затем в течение двух часов настаивали при температуре в 60 градусов.