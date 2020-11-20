Учёные предложили пить чай с шалфеем для профилактики COVID-19

https://static.news.ru/photo/6eabe422-2b30-11eb-8417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elaine with Grey Cats/wikipedia.org

Немецкие учёные провели исследование, в ходе которого установили, что чаи на основе шалфея и периллы подавляют активность COVID-19.

Эксперимент проводился специалистами Института вирусологии Университетской клиники Эссена. Они обрабатывали инфицированные коронавирусом клетки чаями из указанных трав. При этом напитки сначала доводили до кипения, а затем в течение двух часов настаивали при температуре в 60 градусов.

Согласно результатам исследования, для значительного подавления воспроизводства коронавируса достаточно даже получасового воздействия шалфея и периллы. Специалисты подчёркивают, что речь идёт не об общем противовирусном эффекте. Например, с вирусом простого герпеса такого эффекта достичь не удалось.

Немецкие учёные полагают, что чаи на основе шалфея и периллы можно использовать как профилактические средства против коронавируса. Однако результаты их исследования ещё будут оцениваться другими специалистами, сообщает портал biorxiv.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили способность жидкостей для полоскания рта, содержащих хлорид цетилпиридиния, снижать риск заражения различными бактериями и вирусами, включая COVID-19. Действие ополаскивателя для полости рта изучалось в течение трёх месяцев.

За минувшие сутки в России зафиксировали 24,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более двух миллионов человек. Из них выздоровели свыше 1,5 млн, а жертвами инфекции стали 35,3 тысячи россиян.

В Роспотребнадзоре текущую ситуацию называют напряжённой, а в правительстве отмечают, что показатель суточной заболеваемости в стране вырос в два с половиной раза по сравнению с началом октября.