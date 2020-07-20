Учёные рассказали о последствиях образования нового океана для Африки

https://static.news.ru/photo/64d9d4f0-c9b9-11ea-94e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacek Sopotnicki/imagebroker.com/Global Look Press

Через 5–10 млн лет, после возникновения разлома в Африке, Аденский залив и Красное море могут затопить Восточно-Африканскую рифтовую долину. Из-за этого восточная часть континента, в свою очередь, обособится в качестве небольшого материка, считает геофизик Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) Кен Макдональд.

Разлом зафиксировали в 2005-м, на территории Афарской котловины в пустынной местности в Эфиопии. Его длина — 56 километров. По словам Кристофера Мура, учёного из британского Университета Лидса, континентальный рифт в этом месте превращается в океанический. По данным исследования, тектонические плиты планеты двигаются в разных направлениях друг от друга, в результате чего Африка будет медленно распадаться на две части, передаёт телеканал NBC.

Между её частями возникнет новый водный бассейн. Такое станет возможно примерно через 5–10 млн лет, поскольку подобные громадные объекты могут раскалываться со скоростью до 1,2 см за один год. В частности, таким образом из-за расхождения африканской и арабской тектонических плит образовались Красное море и Аденский залив.

Ранее новое исследование международной группы учёных поставило под сомнение общепринятую теорию формирования континентов путём движения тектонических плит. Оказалось, что состав горных пород не соответствует теории субдукции, которая предполагает, что земные плиты движутся одна над другой, формируя горы и океаны, сообщал NEWS.ru.

Исследователи применили метод стабильных изотопов, чтобы точнее определить процессы, повлиявшие на рождение континентальных и мантийных плит. Так, были измерены изотопы цинка и железа в породах гор Южной Африки и Центральной Сибири.