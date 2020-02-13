https://static.news.ru/photo/58a0941a-4e5a-11ea-bf3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные вместе с американскими коллегами изучили микробиоту метрополитена Москвы. Работа проводилась в рамках проекта MetaSUB. Он посвящён состоянию городских пространств — подземке, улице, общественным местам и транспорту.

Учёные исследовали поверхность пола, поручни, вагоны и обнаружили интересное разнообразие микробиоты, — говорится в тексте исследования.

Интересно, что специалисты не обнаружили патогенов среди 10 болезнетворных бактерий, найденных в метро столицы. Но это не значит, что руки после поручней эскалаторов не надо мыть. Методы экспертов не были направлены на выявление вирусов, грибов и простейших, пишет журнал Computational and Structural Biotechnology Journal.

Ещё один факт — разнообразие микробиоты на отдельных станциях зависит от величины пассажиропотока. При этом в местах, где больше бактерий почвенного происхождения, биоразнообразие максимально, а в тех, где преобладает кожная микробиота, оно ниже.

Полученный результат сравнили с аналогичным экспериментом в метро Нью-Йорка (США). Оказалось, что набор микроскопических обитателей двух подземок двух мегаполисов практически одинаковый.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Московской области и Казани подорожает себестоимость проезда в метро, правда, незначительно — лишь на 3 копейки, рассказал глава возводящей предприятия компании Андрей Шипелов.