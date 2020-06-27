Наука

Учёные рассказали, что курили древние индейцы

17:10, 28 июня 2020 47
Фото: Global Look Press

Американские учёные выяснили, что более 1430 лет назад индейцы курили растение, называемое «сумахом гладким».

По данным Discover 24, в ходе исследования археологи изучили останки трубки, обнаруженной на территории Северной Америки. Сумах гладкий — первое нетабачное вещество, найденное в подобном изделии.

Мы считаем, что сумах гладкий, возможно, смешивали с табаком из-за его целебных свойств и для улучшения аромата дыма, — рассказал один из ведущих исследователей доктор Браунштейн.

Эксперты отмечают, что индейцы относились к курению как к церемониальному процессу, обладающему духовными и лечебными свойствами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с табачной зависимостью следует бороться в первую очередь с помощью психотерапии, так как это психическое заболевание. Такое мнение высказал нарколог Александр Ковтун.

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