Учёные рассказали, что курили древние индейцы

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Учёный из китайской Объединённой лаборатории генетики сельскохозяйственных и природных ресурсов Цзяньлинь Хань провёл многолетнюю работу по сбору ДНК и выяснил, что дикие курицы могли стать домашними животными 7500 лет назад. Это произошло, по словам научного специалиста, в джунглях Юго-Западной Азии.

Хань получил секвенировал более 850 геномов куриц из разных регионов Азии и Африки. Живут могли быть как дикими, так и содержащимися местными племенами. Сравнение собранных геномов показало, что современные курицы...