Учёные рассказали, что курили древние индейцы

Американские учёные выяснили, что более 1430 лет назад индейцы курили растение, называемое «сумахом гладким».
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Мы считаем, что сумах гладкий, возможно, смешивали с табаком из-за его целебных свойств и для улучшения аромата дыма, — рассказал один из ведущих исследователей доктор Браунштейн.
Эксперты отмечают, что индейцы относились к курению как к церемониальному процессу, обладающему духовными и лечебными свойствами.
Ранее NEWS.ru писал о том, что с табачной зависимостью следует бороться в первую очередь с помощью психотерапии, так как это психическое заболевание. Такое мнение высказал нарколог Александр Ковтун.
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