Учёные придумали вакцину на основе приученного к прохладе коронавируса

https://static.news.ru/photo/aa80ffc8-d7e8-11ea-8b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Южной Кореи разрабатывают вакцину от коронавируса нового типа на основе ослабленной формы SARS-CoV-2, которую нужно вводить через нос. Препарат уже успешно протестировали на трансгенных мышах с человеческой версией гена ACE2.

Исследование вела группа учёных под руководством профессора Института изучения гриппа (Республика Корея) Сана Хисо. Его результаты опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Постепенно приспосабливая коронавирус к жизни в клетках при низких температурах, мы создали его ослабленную версию. Оптимальную температуру жизни патогена при этом мы снизили с 37 до 22 °С. Вакцину, созданную на его основе, мы вводили мышам через нос. Она полностю защитила животных от атак обычного коронавируса, — сообщают учёные.

В ближайшее время профессор Сан Хисо и его коллеги планируют провести аналогичные опыты на более крупных животных, а также готовятся к экспериментам на людях.

За последние месяцы учёные из разных странразработали и начали испытывать множество вакцин от коронавируса нового типа. Одни лаборатории пошли по классическому пути и работают над вакцинами «живого» типа (ослабленный вирус, как в данном случае). Другие исследователи работают над так называемыми «убитыми» вакцинами. Речь идёт о технологии уничтожения искусственновыращенного вируса, например, формалином, и введении его в организм. Кроме убитого вируса можно использовать и его очищенный антиген, тот самый чужеродный для человека белок, который, попадая в организм вызвает иммунную реакцию. Также существуют и РНК-вакцины. В их основе лежит фрагмент РНК, который кодирует антиген. При введении в мышцу человека, такая вакцина будет производить эти белки прямо в организме и вызывать иммунный ответ без самого возбудителя.

Испытания вакцины проводятся на генномодифицированных мышах, так как коронавирус нового типа проникает в клетки человека через рецептор ACE2. Однако его версия в организме грызунов отличается от человеческой, поэтому учёным пришлось отредактировать соответствующий ген зверьков, писал NEWS.ru.