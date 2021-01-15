Учёные предрекли Земле «ужасное будущее» к 2050 году

https://static.news.ru/photo/ba0bf984-579f-11eb-9aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

Учёные из США, Мексики и Австралии предрекли Земле «ужасное будущее» к 2050 году. Они назвали три угрозы, которые в случае, если с ними не справится человечество, погубит планету.

Это изменение климата, утрата биоразнообразия, перенаселение, которые надо решать в оперативном порядке. Если не начать компенсировать нанесённый природе ущерб, с лица Земли исчезнут до 1 млн видов растений и животных. Это может спровоцировать крах экосистем, приводятся данные исследования в журнале Frontiers in Conservation Science.

Порядка миллиарда человек станут климатическими беженцами. Люди будут вынуждены уехать из родных краёв из-за участившихся глобальных природных катастроф.

Население Земли разрастётся почти до 10 млрд человек. В мире начнётся тотальная безработица, ему грозит обострение социально-общественных проблем, увеличится потребление. Науке придётся столкнуться с частыми пандемиями неизвестных заболеваний.

Мы стремимся предоставить лидерам реалистичный «холодный душ» состояния планеты, который необходим для планирования, чтобы избежать ужасного будущего, — подытоживают авторы исследования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ближайшие годы из-за климатических изменений на Земле около 132 миллионов человек в разных странах окажутся на грани нищеты. Такое мнение выразил вице-президент по устойчивому развитию Всемирного банка Юрген Фогель, выступая на Гайдаровском форуме.