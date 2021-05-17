Учёные посчитали всех птиц на Земле

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Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) смогли посчитать общее количество птиц, обитающих на Земле. Оказалось, что пернатых примерно в шесть раз больше, чем людей — около 50 млрд, сообщает The Guardian.

Учёные опирались на данные, собранные во время реализации проекта по сохранению биоразнообразия eBird. На их основе был разработан алгоритм, позволяющий оценить общую численность птиц. Всего исследование охватило 9700 видов, включая пингвинов, эму и кукабар. Четыре вида признали самыми многочисленными и отнесли к так называемому золотому миллиарду. Это домовой воробей, делавэрская чайка, европейский скворец и деревенская ласточка. Процветающие и многочисленные популяции этих птиц можно встретить во многих частях света.

Результаты исследования также показали, что большинство видов птиц содержат относительное малое число особей. Из обитающих в Австралии пернатых видами с числом особей больше миллиона стали радужный лорикет (19 млн), большой желтохохлый какаду (10 млн) и смеющаяся кукабара (3,4 млн).

Работавшие над исследованием учёные отметили, что подобные наблюдения могут выявить близкие к вымиранию виды, что позволит принять меры по их охране.

Ранее стало известно об эксперименте, доказавшем способность свиней и некоторых видов грызунов дышать через кишечник. Учёные изучают эту способность, рассчитывая разработать новые методики лечения людей с тяжёлыми формами поражения лёгких.