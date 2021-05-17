Учёные посчитали всех птиц на Земле

Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) смогли посчитать общее количество птиц, обитающих на Земле. Оказалось, что пернатых примерно в шесть раз больше, чем людей — около 50 млрд, сообщает The Guardian.
Учёные
Результаты исследования также показали, что большинство видов птиц содержат относительное малое число особей. Из обитающих в Австралии пернатых видами с числом особей больше миллиона стали радужный лорикет (19 млн), большой желтохохлый какаду (10 млн) и смеющаяся кукабара (3,4 млн).
Работавшие над исследованием учёные отметили, что подобные наблюдения могут выявить близкие к вымиранию виды, что позволит принять меры по их охране.
Ранее стало известно об эксперименте, доказавшем способность свиней и некоторых видов грызунов дышать через кишечник. Учёные изучают эту способность, рассчитывая разработать новые методики лечения людей с тяжёлыми формами поражения лёгких.