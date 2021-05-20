«Собачий» коронавирус начал передаваться человеку

https://static.news.ru/photo/a750e3ee-ba01-11eb-a10b-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Группа учёных из Малайзии и США изучила открытый в 2018 году коронавирус CCoV-HuPn-2018. Изначально этот патоген распространялся только среди собак, однако теперь им могут заразиться и люди, считают исследователи. Выводы учёных представлены в журнале Science.

В 2018 году анализ мазков из носа более 300 пациентов с пневмонией в Малайзии показал , что в восьми случаях в образцах присутствовал CCoV-HuPn-2018, причём семеро из этих больных были детьми. Учёные выяснили, что вирус распространялся среди собак, но в какой-то момент смог приспособиться к организму человека. У заражённых животных отмечались проблемы с желудочно-кишечным трактом, у людей же возникли симптомы, похожие на те, что возникают при респираторных заболеваниях. Все восемь пациентов, у которых был выявлен этот коронавирус, выздоровели. Учёные пока не могут с точностью сказать, может ли CCoV-HuPn-2018 передаваться от человека к человеку и насколько эффективен в борьбе с ним иммунитет людей.

Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность, — заявила одна из занимавшихся исследованием вируса учёных Анастасия Власова.

Работающая в Университете Огайо Власова отметила, что ареал распространения нового коронавируса до сих пор не установлен. CCoV-HuPn-2018 мог уже выбраться за пределы Малайзии, допускают исследователи.

Ранее нидерландские учёные обнаружили, что хоботок медоносных пчёл способен выявлять наличие коронавируса SARS-CoV-2 в крови человека.