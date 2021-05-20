«Собачий» коронавирус начал передаваться человеку

Группа учёных из Малайзии и США изучила открытый в 2018 году коронавирус CCoV-HuPn-2018. Изначально этот патоген распространялся только среди собак, однако теперь им могут заразиться и люди, считают исследователи. Выводы учёных представлены в журнале Science.
В 2018 году анализ мазков из носа более 300 пациентов с пневмонией в Малайзии
Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность, — заявила одна из занимавшихся исследованием вируса учёных Анастасия Власова.
Работающая в Университете Огайо Власова отметила, что ареал распространения нового коронавируса до сих пор не установлен. CCoV-HuPn-2018 мог уже выбраться за пределы Малайзии, допускают исследователи.
Ранее нидерландские учёные обнаружили, что хоботок медоносных пчёл способен выявлять наличие коронавируса SARS-CoV-2 в крови человека.