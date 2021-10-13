Учёные опровергли популярную гипотезу происхождения коренных американцев

Международная группа учёных опровергла популярную гипотезу происхождения коренных американцев, согласно которой их предки пришли из Японии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского научного фонда, анализ данных показал, что генетические следы древних индейцев ведут в Сибирь.

Считается, что предки коренных американцев могли прийти из Японии по Берингову перешейку, в древности соединявшему Евразию и Североамериканский континент. Свои предположения учёные основывают на археологических находках. В частности, техника изготовления наконечников метательного оружия возрастом 14–16 тысяч лет у них оказалась аналогичной древнему японскому народу дземон.

В новой работе специалисты решили изучить происхождение коренных народов Америки с позиций биоантропологии, исследовав биологические остатки и древнюю ДНК.

Так, учёные сравнили строение зубов древних американцев и представителей японского народа. Оказалось, что различия видны даже невооружённым глазом: дземонцы имели более ровные передние зубы, тогда как у древних индейцев центральные резцы сближены и развёрнуты относительно оси. Кроме того, нуклеиновые кислоты последних несут последовательности обитателей нескольких регионов Северо-Восточной Азии, в том числе Сибири.

Мы предполагаем, что истоки коренных американцев лежат где-то в Сибири. Но где точно — нам ещё предстоит выяснить, — сообщил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Владимир Питулько.

Ранее американские учёные выяснили, что более 1430 лет назад индейцы курили растение, называемое сумахом гладким. В ходе исследования археологи изучили останки трубки, обнаруженной на территории Северной Америки. Сумах гладкий — первое нетабачное вещество, найденное в подобном изделии.