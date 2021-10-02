Учёные определили главную цель новой мутации коронавируса

Целью мутации коронавируса является возможность более эффективного и быстрого распространения по воздуху. К такому выводу пришли специалисты Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. О результатах их исследования пишет газета New York Times.

В ходе работы специалисты сравнили штаммы «альфа» и «дельта» с предыдущими версиями SARS-CoV2 и пришли к выводу, что он эволюционирует и приспосабливается для того, чтобы лучше передаваться воздушно-капельным путём.

Большинство исследователей соглашаются, что вирус распространяется через крупные или, напротив, очень мелкие капли. Они способны перемещаться на большие расстояния, оседая в результате прямо в лёгких, где коронавирус наиболее опасен.

Новое исследование подтвердило, что эволюция вируса ведёт к увеличению его опасности. Учёные полагают, что данная работа наталкивает на мысль о необходимости совершенствования масок для людей во время массовых мероприятий.

Вирус дельта впервые был обнаружен в Индии. В настоящее время встречается во всём мире, в том числе и в России. Он отличается от других версий более коротким инкубационным периодом и наличием дополнительных симптомов заболевания — в частности, нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

Ранее финские врачи предупредили об угрозе наложения коронавируса на грипп.